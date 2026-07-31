Экспорт подсолнечного масла в августе может упасть на 40%

В июле падение составит 14,3%, до 180 тыс. тонн

Фото: Артем Дергунов

Экспорт подсолнечного масла из России в августе может сократиться на 40% год к году — до 150 тыс. тонн, прогнозирует директор «Совэкона» Андрей Сизов.

— Экспорт подсолнечного масла из России в июле 2026 года может составить 180 тыс. тонн, сократившись на 53,9% к июню и на 14,3% год к году, — передает его слова «Коммерсантъ».

Причина — логистические ограничения. Поставки через порты Азовского и Черного морей практически остановлены из-за рисков. Бизнес пытается переориентироваться на Балтийское и Каспийское моря.

Ранее Татарстан увеличил поставки зернобобовых в Китай на 56% за первое полугодие.

Вадим Вахрушев