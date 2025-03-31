Белоруссия готовится к переговорам с Россией о строительстве второй АЭС

Фото: Максим Платонов

Белорусская сторона готовится к проведению технических переговоров о строительстве второй атомной электростанции на территории страны. Об этом сообщил вновь назначенный министр энергетики Белоруссии Денис Мороз, его слова приводит БелТА.

— Действительно, эта тема (строительство второй АЭС — ИФ) очень плотно обсуждается в настоящий момент на самом высоком уровне, и сейчас идет подготовка к тому, чтобы провести уже технические переговоры о том, какие параметры, какая стоимость, на каких условиях возможна реализация этого объекта, — заявил Мороз после вступления в должность.

Он напомнил, что вопрос о строительстве второй белорусской АЭС поднимался на уровне президентов России и Белоруссии. Лукашенко говорил об этом, в частности, во время своего официального визита в Россию и выступления в Совете Федерации 14 марта.

По словам Мороза, одной из приоритетных задач для Минэнерго является «обсуждение и представление доклада для главы государства о строительстве второй белорусской атомной электростанции».

Напомним, что 14 марта Александр Лукашенко, выступая в Совете Федерации, подтвердил планы по строительству в Белоруссии второй АЭС. Он также сообщил, что в ходе переговоров с Владимиром Путиным обсуждалась возможность российского участия в проекте.

— Мы попросили россиян, если есть возможность, построить вторую электростанцию. Мы ее построим сами, кроме реактора. Специалисты у нас есть, — сказал он.

Рената Валеева