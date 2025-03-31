Жительница Нижнекамска отдала мошенникам почти 900 тысяч рублей

Фото: Динар Фатыхов

23-летняя жительница Нижнекамска стала жертвой мошенников, переведя им 886 тысяч рублей под предлогом продления договора на обслуживание с сотовым оператором. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Татарстану.

Потерпевшая рассказала полиции, что ей позвонила женщина, представившаяся менеджером компании сотовой связи. Звонившая сообщила, что срок действия ее SIM-карты истекает и для продления договора необходимо сообщить код, который придет на телефон.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Вскоре после этого с девушкой связался якобы сотрудник портала государственных услуг. Он сообщил, что ее личный кабинет взломан и мошенники подали заявку на кредит. Для предотвращения незаконной операции нижнекамке посоветовали оформить встречный займ и перевести все деньги на «безопасные счета».

Под влиянием аферистов, девушка оформила кредит в банке, взяла в долг у знакомой и перевела все средства на продиктованные мошенниками счета.

Ранее Член комитета Госдумы по информполитике, информационным технологиям и связи Антон Немкин назвал мошеннические схемы со сбором средств для неизлечимо больных одной из самых циничных форм обмана.



Рената Валеева