Жительница Нижнекамска отдала мошенникам почти 900 тысяч рублей
23-летняя жительница Нижнекамска стала жертвой мошенников, переведя им 886 тысяч рублей под предлогом продления договора на обслуживание с сотовым оператором. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Татарстану.
Потерпевшая рассказала полиции, что ей позвонила женщина, представившаяся менеджером компании сотовой связи. Звонившая сообщила, что срок действия ее SIM-карты истекает и для продления договора необходимо сообщить код, который придет на телефон.
Вскоре после этого с девушкой связался якобы сотрудник портала государственных услуг. Он сообщил, что ее личный кабинет взломан и мошенники подали заявку на кредит. Для предотвращения незаконной операции нижнекамке посоветовали оформить встречный займ и перевести все деньги на «безопасные счета».
Под влиянием аферистов, девушка оформила кредит в банке, взяла в долг у знакомой и перевела все средства на продиктованные мошенниками счета.
Ранее Член комитета Госдумы по информполитике, информационным технологиям и связи Антон Немкин назвал мошеннические схемы со сбором средств для неизлечимо больных одной из самых циничных форм обмана.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube, «Дзене» и Youtube.