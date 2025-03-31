Завершена реставрация Тайницкой и Консисторской башен Казанского кремля

Фото: Динар Фатыхов

Завершены работы по реставрации двух исторических башен Казанского кремля — Тайницкой и Консисторской. Об этом сообщила пресс-служба Комитета Татарстана по охране объектов культурного наследия.

В рамках реставрационных работ на Тайницкой башне, построенной в 1556—1562 годах, были проведены работы по окраске стен и ворот.

На Консисторской башне, возведенной в конце XVI — начале XVII века, специалисты укрепили фундамент, выполнили гидроизоляцию и восстановили кирпичную кладку.

Напомним, на Кремле фиксируются сквозные трещины, расслоения, разрушения кладки, поражения грибком и плесенью, вымывания и прочее. При этом некоторые элементы прясла стены между Спасской и Юго-западной башнями и вовсе оцениваются как аварийные. К ним относятся цоколь, перекрытия, полы, внутренние стены и фасад.

Рената Валеева