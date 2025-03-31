Путин назвал причину, почему Баканова назначили новым главой «Роскосмоса»

Президент России Владимир Путин заявил, что Дмитрий Баканов был назначен новым руководителем «Роскосмоса» благодаря своему опыту работы на предыдущих должностях, включая работу в компании «Гонец», а не из-за того, что родился на космодроме Байконур.

На встрече с Бакановым в Кремле в понедельник Путин поинтересовался у нового главы «Роскосмоса» о месте его рождения. Об этом пишет РИА «Новости».

Михаил Захаров / realnoevremya.ru

— Дмитрий Владимирович, знаю, что вы и родились на Байконуре, да?

Баканов подтвердил, уточнив, что родился в городе Ленинск в семье инженера, работавшего на космодроме.

— Ну, вас назначили руководителем «Роскосмоса» не поэтому, а за вашу работу в предыдущих местах, в том числе в компании «Гонец», — подчеркнул Владимир Путин.

6 февраля новым руководителем назначен Дмитрий Баканов — замминистра транспорта РФ, председатель Наблюдательного совета Ассоциации «Цифровой транспорт и логистика». Ранее работал гендиректором АО «Спутниковая система «Гонец» (единый оператор по системам связи, вещания и ретрансляции госкорпорации «Роскосмос»). Возглавил «Гонец» в 2012 году и был одним из самых молодых топ-менеджеров отраслевых компаний. В 2019-м покинул должность и перешел в Минтранс.

Баканову 39 лет.

Рената Валеева