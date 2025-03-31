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Путин назвал причину, почему Баканова назначили новым главой «Роскосмоса»

14:03, 31.03.2025
Путин назвал причину, почему Баканова назначили новым главой «Роскосмоса»
Фото: скриншот с сайта Роскосмоса

Президент России Владимир Путин заявил, что Дмитрий Баканов был назначен новым руководителем «Роскосмоса» благодаря своему опыту работы на предыдущих должностях, включая работу в компании «Гонец», а не из-за того, что родился на космодроме Байконур.

На встрече с Бакановым в Кремле в понедельник Путин поинтересовался у нового главы «Роскосмоса» о месте его рождения. Об этом пишет РИА «Новости».

Михаил Захаров / realnoevremya.ru

— Дмитрий Владимирович, знаю, что вы и родились на Байконуре, да?

Баканов подтвердил, уточнив, что родился в городе Ленинск в семье инженера, работавшего на космодроме.

— Ну, вас назначили руководителем «Роскосмоса» не поэтому, а за вашу работу в предыдущих местах, в том числе в компании «Гонец», — подчеркнул Владимир Путин.

6 февраля новым руководителем назначен Дмитрий Баканов — замминистра транспорта РФ, председатель Наблюдательного совета Ассоциации «Цифровой транспорт и логистика». Ранее работал гендиректором АО «Спутниковая система «Гонец» (единый оператор по системам связи, вещания и ретрансляции госкорпорации «Роскосмос»). Возглавил «Гонец» в 2012 году и был одним из самых молодых топ-менеджеров отраслевых компаний. В 2019-м покинул должность и перешел в Минтранс.

Баканову 39 лет.

Рената Валеева

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