Госсовет Татарстана укрепит связи с Минском через обмен опытом

Фото: Динар Фатыхов

Делегация женщин-депутатов Госсовета Татарстана, возглавляемая секретарем республиканского парламента Лилией Мавриной, отправилась в Минск с рабочим визитом. В составе группы также депутаты Ольга Воронова, Светлана Захарова и другие. Об этом сообщили в пресс-службе совета республики.

Основная цель поездки — обмен опытом в области социальной политики и патриотического воспитания. Парламентарии планируют обсудить расширение межпарламентских связей и реализацию ранее подписанного соглашения о сотрудничестве.

Это соглашение было подписано 1 июля 2022 года в Гродно между Госсоветом и Минским областным советом депутатов. Оно направлено на укрепление сотрудничества и обмен парламентским опытом. В числе приоритетных направлений — социальная защита, научно-техническое развитие и культурные связи.

Мария Зверева / realnoevremya.ru

Сегодня делегация посетила мемориальный комплекс «Хатынь», памятник, посвященный жертвам Второй мировой войны. Здесь в 1943 году погибли 149 человек, включая 75 детей, когда деревня была сожжена немецкими захватчиками. Мемориал стал символом трагедии белорусского народа.

Завтра татарстанские депутаты планируют посетить центр социального обслуживания в Минском районе, чтобы ознакомиться с оказанием социальных услуг. Также они обсудят подготовку к XII Форуму регионов России и Белоруссии, который пройдет в Нижегородской области в конце июня.

Анастасия Фартыгина