FLAMAX примет участие в выставке VODEXPO

Фото: предоставлено пресс-службой ООО "ФЛАМАКС"

Производственное предприятие FLAMAX примет участие в крупнейшей водохозяйственной выставке России — VODEXPO 2025 (0+). Она пройдет в Москве с 8 по 10 марта.

Площадка традиционно собирает крупнейшие отраслевые инжиниринговые, строительные и проектные организации, производителей и поставщиков промышленного оборудования для всех сфер водопользования.

Ключевой задачей VODEXPO является демонстрация современных технологий и цифровых решений для развития водохозяйственного комплекса страны, реализации проектов по защите, оздоровлению и рациональному использованию водных ресурсов, выполнению мероприятий по строительству и реконструкции гидротехнических сооружений, мелиоративных систем, портовой инфраструктуры, объектов гидроэнергетики, тепло-, водоснабжения и водоотведения.

Как рассказал генеральный директор Фиргат Зиганшин, на VODEXPO 2025 FLAMAX будет участвовать отдельным стендом, где будет представлена флагманская линейка бренда — сборные стальные резервуары для хранения противопожарного, технического и питьевого запаса воды, ПВХ-мембраны, а также насосные станции для систем водоснабжения.

«Украшением стенда станет полноразмерный макет емкости для хранения воды небольшого объема, — отметил Фиргат Зиганшин. — Он наглядно продемонстрирует преимущества технологии сборных стальных резервуаров FLAMAX, среди ключевых характеристик которых — надежность, долговечность, легкость транспортировки и простота монтажа. Благодаря высокому качеству продукта, в 2024 году резервуары FLAMAX получили сразу 3 престижные награды конкурсов качества:

Диплом конкурса «100 лучших товаров России»;

Диплом «Новинка 100 лучших товаров России»;

Диплом I степени конкурса «100 лучших товаров и услуг Республики Татарстан».

Мы приглашаем наших потенциальных заказчиков и партнеров встретиться в формате офлайн и познакомить посетителей с продукцией высокого качества, которая производится в Татарстане!»

Чтобы посетить выставку, необходима регистрация. Получить бесплатный билет можно на сайте мероприятия. (0+)

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