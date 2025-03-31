С 1 апреля водителей ждут новые правила и повышенные штрафы за нарушения ПДД

Фото: Максим Платонов

С 1 апреля 2025 года в России вступят в силу новые правила для водителей, которые касаются как россиян, так и иностранцев. Об этом сообщил юрист Илья Русяев, управляющий партнер компании «Русяев и партнеры», в интервью RT на русском.

Одним из основных изменений станет утрата права на использование иностранных водительских удостоверений после получения российского гражданства или вида на жительство. Ранее водители могли обменивать такие удостоверения без экзаменов, но теперь за управление с ними будет предусмотрен штраф от 5 до 15 тысю рублей.

— Это законодательное уточнение закрывает существующую правовую лазейку и устанавливает единые правила допуска к управлению транспортными средствами на территории России, — пояснил юрист.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Кроме того, увеличиваются штрафы за серьезные нарушения правил дорожного движения. Например, за превышение скорости более чем на 80 км/ч или выезд на встречную полосу санкции вырастут в разы. Также за повторное отсутствие полиса ОСАГО штрафы станут значительно выше.

— Особое внимание уделено ужесточению наказания за управление в состоянии опьянения — штраф теперь составит 45 тыс. рублей, — добавил Русяев.

Изменения коснутся и обязательного страхования. Для мотоциклистов тарифы будут зависеть от мощности двигателя, а для всех категорий водителей — от возраста и стажа. Эти нововведения будут применяться даже к уже действующим договорам, что вызывает вопросы о правомерности изменения условий ранее заключенных соглашений.

Анастасия Фартыгина