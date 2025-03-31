Рособрнадзор готов обсудить учет результатов олимпиад при аттестации

Рособрнадзор выразил готовность участвовать в обсуждении идеи учета результатов Всероссийской олимпиады школьников (ВсОШ) как при проведении ГИА, так и при приеме в учреждения среднего и высшего профессионального образования. Об этом сообщили РИА «Новости» в пресс-службе ведомства.

— Рособрнадзор готов участвовать в обсуждении моделей учета результатов ВсОШ как при проведении государственной итоговой аттестации, так и приеме в учреждения среднего и высшего профессионального образования, — говорится в сообщении.

Данное заявление последовало за внесением в Госдуму законопроекта депутатами фракции «Справедливая Россия — За правду», предлагающего освободить победителей и призеров ВсОШ от сдачи ЕГЭ и ОГЭ.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Законопроектом предлагается полное освобождение от ГИА, а не только от экзамена по предмету, соответствующему профилю олимпиады, как это предусмотрено действующим законодательством. По мнению авторов законопроекта, получение призового места на ВсОШ является свидетельством глубоких знаний и выдающихся интеллектуальных способностей, которые должны быть учтены при итоговой аттестации.

Лидер фракции СРЗП Сергей Миронов считает, что данная инициатива создаст благоприятные условия для развития талантливой молодежи, позволит ей сосредоточиться на дальнейшем углубленном изучении предметов.



Рената Валеева