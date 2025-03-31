В России зарегистрировали первую вакцину от вируса папилломы человека

Фото: Максим Платонов

В России появилась первая отечественная вакцина от вируса папилломы человека (ВПЧ) под названием «Цегардекс». Она получила регистрационное удостоверение от Минздрава, сообщили Forbes.

Вакцину разработали фармацевтическая компания «Нанолек» и НПК «Комбиотех». «Цегардекс» предназначена для профилактики заболеваний, вызванных четырьмя типами ВПЧ — 6, 11, 16 и 18. Типы 16-й и 18-й могут вызывать рак шейки матки и другие онкологические болезни, в то время как 6-й и 11-й связаны с изменениями на коже и слизистых оболочках, такими как остроконечные кондиломы.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

В 2023 году вакцина прошла клинические испытания, которые показали, что ее безопасность и эффективность сопоставимы с американским препаратом «Гардасил», первой вакциной от ВПЧ.

В феврале 2024 года Минздрав разрешил компании «Нанолек» провести финальный этап третьей фазы клинического исследования «Цегардекс» на детях и подростках. По информации Forbes, клинические испытания продолжаются. Предполагается, что вакцина начнет использоваться для лечения детей в 2026 году.

Анастасия Фартыгина