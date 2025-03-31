Кабмин вновь отклонил законопроект КПРФ о полном запрете вейпов

Фото: Динар Фатыхов

Правительство России не поддержало законопроект, предложенный фракцией КПРФ, о полном запрете продажи вейпов и жидкостей для них. Об этом стало известно из копии отзыва кабмина, имеющейся в распоряжении РИА «Новости».

Законопроект предлагал ввести полный запрет на оптовую и розничную торговлю никотином (включая синтезированный и соли никотина), а также никотинсодержащими и безникотиновыми жидкостями и устройствами для их потребления.

В документе кабмина отмечается, что аналогичный вопрос уже рассматривался правительством в январе 2024 года.

— Вопрос установления запрета розничной торговли никотинсодержащими и безникотиновыми жидкостями и устройствами для их потребления уже рассматривался правительством Российской Федерации (заключение правительства Российской Федерации от 24 января 2024 г. № ДГ-П12-1920). Замечания, изложенные в указанном заключении, сохраняют актуальность и в отношении представленного законопроекта, в связи с чем позиция правительства Российской Федерации не изменилась, — говорится в заключении.



Рената Валеева