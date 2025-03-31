В Татарстане ветеранов СВО обучат предпринимательству в рамках пилотного проекта «СВОй бизнес»

Фото: Максим Платонов

В Татарстане начался пилотный проект «СВОй бизнес», который направлен на обучение ветеранов специальной военной операции (СВО) и их семей основам предпринимательства. Цель проекта — помочь бывшим бойцам адаптироваться к мирной жизни и открыть собственное дело. Об этом сообщили в ТАСС.

— Мы должны помочь бывшим бойцам возвращаться к мирной жизни, — подчеркнул важность поддержки ветеранов Юрий Камалтынов, зампредседателя Госсовета республики.

Проект включает участие государственных и общественных организаций, что обеспечит всестороннюю поддержку участникам.

Расим Баксиков, выступая перед участниками программы, отметил их стремление к обучению: «Я желаю вам обогатиться новыми знаниями». В течение недели участники пройдут комплексные курсы, которые помогут им освоить необходимые навыки для ведения бизнеса.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Татарстан стал одним из четырех пилотных регионов, где уже началось обучение. Аналогичные программы также запущены в Дагестане, Рязанской и Липецкой областях. В течение года планируется обучить не менее 500 человек.

— Мы построили программу так, чтобы каждый выпускник имел четкое представление о том, что и как ему нужно делать на старте бизнеса, — уточнил гендиректор Корпорации МСП Александр Исаевич.

Накануне Минцифры выступило с инициативой ввести дополнительные меры господдержки для военных корреспондентов. В частности, предлагается установить звание «ветеран военной журналистики», которое даст им и членам их семей право на соцподдержку.