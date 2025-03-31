Марин Ле Пен признана виновной в растрате средств Европарламента
Суд Парижа признал лидера французской партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен виновной в растрате средств Европейского парламента. Судья Бенедикт де Пертюи заявила, что Ле Пен признана виновной в растрате госсредств путем фиктивного найма ассистентов депутатов.
— Мадам Ле Пен признана виновной в растрате государственных средств, — объявила судья.
По информации французских СМИ, данный вердикт может означать, что Марин Ле Пен лишится права участвовать в президентских выборах 2027 года.
Помимо Ле Пен, виновными признаны еще восемь депутатов от партии «Национальное объединение», а 12 — виновными в сокрытии информации.
Суд оценил ущерб, нанесенный Европарламенту в результате действий обвиняемых, в €2,9 млн. Дальнейшие детали приговора и возможные апелляции пока не сообщаются.
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