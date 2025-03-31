В Казани осудили уроженца Молдовы за легализацию 2,7 тыс. мигрантов

Фото: Максим Платонов

Ново-Савиновский суд Казани вынес приговор 57-летнему уроженцу Молдовы Анатолию Буги. Он признан виновным в организации незаконной миграции и фиктивной регистрации 2,7 тыс. иностранных граждан.

Суд назначил ему 3,5 года лишения свободы в колонии общего режима и штраф в 200 тыс. рублей. Буги был взят под стражу прямо в зале суда.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Согласно следствию, с 2022 по 2024 годы он вместе с сообщником подыскивал мигрантов и ставил их на учет за деньги — от 3 до 5 тыс. рублей. Для этого заключались фиктивные трудовые договоры и договоры аренды жилья, а также оказывалась помощь в продлении срока пребывания в России.

Следствие установило, что мигранты не работали по указанным договорам и не проживали по адресам регистрации. В результате Буги и его сообщник зарегистрировали более 2,7 тыс. мигрантов из Таджикистана, Узбекистана, Туркменистана и Азербайджана.

Напомним, что в апреле вступают в силу важные законы: от борьбы с мошенниками до новых правил приема мигрантов в школы, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем телеграм-канале.



Анастасия Фартыгина