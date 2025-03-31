МВД России предупредило о новой схеме мошенничества в чатах

Фото: Мария Зверева

МВД России предупредило о новой схеме мошенничества, в которой аферисты активно действуют в чатах, где жертвы делятся своими историями о контактах с мошенниками. Злоумышленники предлагают помощь в возврате украденных денег, но на самом деле лишь усугубляют ситуацию.

По информации МВД, мошенники используют две основные тактики:

первая — это предложения от фальшивых юридических компаний, которые обещают вернуть средства;

вторая — это «друзья по несчастью», которые предлагают пообщаться с мошенниками и вернуть деньги за небольшой процент.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Ведомство подчеркивает, что в обеих схемах жертвы не получат свои деньги обратно. Более того, общение с такими «помощниками» может привести к еще большим финансовым потерям.

МВД призывает граждан быть осторожными и не доверять незнакомцам, которые предлагают помощь в возврате средств. Лучше всего сообщать о мошенничестве в правоохранительные органы, чем рисковать своими деньгами еще раз.



Анастасия Фартыгина