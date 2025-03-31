Президент России подписал указ о весеннем призыве в армию на 2025 год

Фото: Реальное время

Президент России Владимир Путин подписал указ о весеннем призыве в армию. Призыв пройдет с 1 апреля по 15 июля 2025 года.

Согласно документу, в армию будут призваны 160 тыс. граждан в возрасте от 18 до 30 лет, которые не находятся в запасе. Информация об указе опубликована на официальном портале правовой информации.

Ринат Назметдинов / realnoevremya.ru

В прошлом году в рамках весеннего призыва было задействовано 150 тыс. граждан, осенью на службу отправились 133 тыс. человек. О том, как призывники смогут узнать о своем статусе и какие последствия ждут тех, кто проигнорирует повестку, — в материале «Реального времени».

Анастасия Фартыгина