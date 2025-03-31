Больница скорой медицинской помощи в Набережных Челнах названа в честь кардиохирурга Рената Акчурина

Больнице скорой медицинской помощи (БСМП) в Набережных Челнах присвоено имя выдающегося советского и российского кардиохирурга, заместителя генерального директора по хирургии НМИЦ кардиологии им. Е.И. Чазова Минздрава России Рената Сулеймановича Акчурина. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Татарстана Алексей Песошин.

— Принять предложение Министерства здравоохранения Республики Татарстан о присвоении государственному автономному учреждению здравоохранения Республики Татарстан «Больница скорой медицинской помощи» имени Рената Сулеймановича Акчурина, — говорится в опубликованном документе.

Министерству здравоохранения Татарстана поручено в течение двух месяцев внести необходимые изменения в устав медицинского учреждения.

Ренат Акчурин, уроженец Андижана (Узбекская ССР), выпускник Первого Московского медицинского института им. И.М. Сеченова (1971 г.), был выдающимся кардиохирургом, лауреатом госпремии СССР и РФ, премии правительства РФ и Татарстана, награжден орденом Дружбы и орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени. Он скончался 6 октября 2024 года в возрасте 78 лет и похоронен на Троекуровском кладбище в Москве.

Акчурин прославился благодаря успешным операциям, проведенным известным госдеятелям. В конце 1980-х годов он оперировал министра газовой промышленности СССР (позднее премьер-министра РФ) Виктора Черномырдина. Наибольшую известность Акчурину принесло руководство бригадой хирургов, выполнивших в ноябре 1996 года операцию аортокоронарного шунтирования президенту России Борису Ельцину.



Рената Валеева