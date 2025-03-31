Марин Ле Пен приговорена к лишению свободы и запрету избираться в органы власти

Суд Парижа приговорил Марин Ле Пен к четырем годам лишения свободы, из которых два года — условно, а два года — с ношением электронного браслета. Об этом сообщает РИА «Новости».

Кроме того, суд постановил запретить Ле Пен избираться в органы государственной власти в течение пяти лет с немедленным исполнением приговора.

— Суд считает необходимым вынести приговор в части о невозможности быть избранной с немедленным исполнением, — заявила судья Бенедикт де Пертюи, подчеркнув, что участие «осужденного кандидата» в президентских выборах «представляет риск для демократии».

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Напомним, что Ле Пен была признана виновной в растрате средств Европарламента путем фиктивного найма ассистентов депутатов партии «Национальное объединение» в ЕП. Обвинение запрашивало для Ле Пен пятилетний запрет на участие в выборах.

Выборы президента Франции запланированы на апрель 2027 года. Данный приговор ставит под вопрос возможность Марин Ле Пен участвовать в предстоящей президентской гонке.

Рената Валеева