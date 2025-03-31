В Нижнекамске на модернизацию теплосетей выделят 1,5 млрд рублей

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В 2025 году в Нижнекамске начнется масштабная замена теплосетей, на что будет выделено более 1,5 млрд рублей. Об этом сообщил глава района Рамиль Муллин. Работы стартуют 21 апреля и будут проходить в рамках программы «Наш двор».

— Предстоит большая работа. Конечно, будут определенные неудобства, но это временные вещи. Замененные сети прослужат не менее 25—30 лет, — уточнил Муллин.

Он добавил, что в этом году на обновление теплосетей выделено больше средств, чем в 2024-м, когда было вложено около миллиарда рублей. В рамках модернизации планируется не только замена магистральных труб, но и обновление теплоносителей в центральных тепловых пунктах.

— Это то, что мешало держать соответствующую температуру, — пояснил он.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Кроме того, глава района анонсировал концепцию модернизации систем водоснабжения и водоотведения. Он упомянул о проблемах с отводом сточных вод и очисткой ливневых стоков, которые требуют значительных инвестиций.

Работы по замене сетей будут комплексными: первыми отремонтируют сети в 44 дворах, попадающих под программу «Наш двор».

— Сначала заменим сети, а потом уже будет благоустройство, — уточнил Муллин.

Напомним, что в Татарстане в 2025 году на обновление коммунальных сетей в городских поселениях будет направлено 11 млрд рублей. Это решение озвучил министр строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства региона Марат Айзатуллин.

Анастасия Фартыгина