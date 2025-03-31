Прокуратура обязала власти Бавлинского района обеспечить землей многодетные семьи

Фото: Динар Фатыхов

Бавлинская городская прокуратура добилась через суд решения, обязывающего исполком Бавлинского района Татарстана обеспечить земельные участки, выделенные многодетным семьям, необходимой инженерной инфраструктурой. Об этом сообщили в пресс-службе.

Проведенная прокуратурой проверка выявила, что в районе сформировано 318 земельных участков для предоставления многодетным семьям. Однако в нарушение законодательства исполком не принял мер по обеспечению этих участков водоснабжением и приведению в порядок дорог.

В частности, отсутствует водоснабжение, а дорожное покрытие не обслуживается должным образом, имеет ямы, выбоины и заросло растительностью.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

В связи с этим городская прокуратура обратилась в суд с исковым заявлением, требуя признать незаконным бездействие мэрии Бавлинского района в части предоставления земельных участков многодетным семьям без инженерной инфраструктуры.

Суд удовлетворил требования надзорного ведомства в полном объеме.

Рената Валеева