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Прокуратура обязала власти Бавлинского района обеспечить землей многодетные семьи

11:56, 31.03.2025
Прокуратура обязала власти Бавлинского района обеспечить землей многодетные семьи
Фото: Динар Фатыхов

Бавлинская городская прокуратура добилась через суд решения, обязывающего исполком Бавлинского района Татарстана обеспечить земельные участки, выделенные многодетным семьям, необходимой инженерной инфраструктурой. Об этом сообщили в пресс-службе.

Проведенная прокуратурой проверка выявила, что в районе сформировано 318 земельных участков для предоставления многодетным семьям. Однако в нарушение законодательства исполком не принял мер по обеспечению этих участков водоснабжением и приведению в порядок дорог.

  • В частности, отсутствует водоснабжение, а дорожное покрытие не обслуживается должным образом, имеет ямы, выбоины и заросло растительностью.
Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

В связи с этим городская прокуратура обратилась в суд с исковым заявлением, требуя признать незаконным бездействие мэрии Бавлинского района в части предоставления земельных участков многодетным семьям без инженерной инфраструктуры.

Суд удовлетворил требования надзорного ведомства в полном объеме.

Рената Валеева

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