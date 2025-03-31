Прокуратура обязала власти Бавлинского района обеспечить землей многодетные семьи
Бавлинская городская прокуратура добилась через суд решения, обязывающего исполком Бавлинского района Татарстана обеспечить земельные участки, выделенные многодетным семьям, необходимой инженерной инфраструктурой. Об этом сообщили в пресс-службе.
Проведенная прокуратурой проверка выявила, что в районе сформировано 318 земельных участков для предоставления многодетным семьям. Однако в нарушение законодательства исполком не принял мер по обеспечению этих участков водоснабжением и приведению в порядок дорог.
- В частности, отсутствует водоснабжение, а дорожное покрытие не обслуживается должным образом, имеет ямы, выбоины и заросло растительностью.
В связи с этим городская прокуратура обратилась в суд с исковым заявлением, требуя признать незаконным бездействие мэрии Бавлинского района в части предоставления земельных участков многодетным семьям без инженерной инфраструктуры.
Суд удовлетворил требования надзорного ведомства в полном объеме.
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