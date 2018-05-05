Халиков Ильдар Шафкатович

Общая информация

Родился в г. Агрыз Республики Татарстан.

Образование:

1992 г. — Казанский государственный университет им. В.И.Ульянова-Ленина по специальности «правоведение».

Трудовая деятельность:

1985 — 1987 гг. — служба в рядах Советской Армии.

1993 — 1995 гг. — ведущий специалист, исполняющий обязанности начальника управления краткосрочного и долгосрочного кредитования, депозитов и ценных бумаг, начальник управления акционерного коммерческого банка «Челны-банк».

1995 — 1996 гг. — заместитель начальника правового управления ОАО «КАМАЗ».

1996 — 2003 гг. — директор по финансам, заместитель генерального директора по экономике и финансам — директор по экономике и финансам, заместитель генерального директора по корпоративной стратегии ОАО «КАМАЗ».

2003 — 2005 гг. — глава администрации города Набережные Челны.

2006 — 2010 гг. — глава муниципального образования города Набережные Челны, мэр города.

2006 г. — секретарь политсовета Набережночелнинского местного отделения ВПП «Единая Россия», руководитель фракции «Единая Россия» в Городском совете муниципального образования города Набережные Челны, член президиума политсовета Татарстанского регионального отделения ВПП «Единая Россия».

2010 — 2017 гг. — премьер-министр РТ.

С апреля 2017 г. — генеральный директор УК «Татэнерго».

С мая 2013 г. — председатель Общественного совета при АИР РТ.

С 26 июня 2015 г. — член совета директоров АО «Иннополис Сити». Член совета директоров ПАО «Камаз».

С августа 2017 г. — глава комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «КАМАЗ».

С 7 декабря 2017 г. — директор регионального отделения АЮР.

Награжден медалями «За отличие в воинской службе II степени» (1987 г.), «70 лет Вооруженных Сил СССР» (1997 г.), «В память 1000-летия Казани» (2005 г.), МВД России «200 лет МВД России», федеральной службы госстатистики РФ «За активное участие во Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2006 года» (2006 г.), «За служение Кузбассу» (учреждена постановлением губернатора Кузбасса) (2006 г.), памятными медалями внутренних войск МВД России «За содействие» (2007 г.), «Патриот России» (2007 г.), почетным знаком военного комиссариата Республики Татарстан «За доблестный труд в местных органах военного управления» (2004 г.), нагрудным знаком Министерства обороны РФ «За создание автомобильной техники» (2004 г.), знаком «За содействие МВД России» (2005 г.), почетным знаком журнала боевых действий госнаркоконтроля РФ «Наркомат» «Орден Наркомат II степени» (2005 г.), нагрудным знаком «Почетный сотрудник МВД Республики Татарстан» (2005 г.), орденом Святого благоверного князя Даниила Московского III степени (2006 г.), почетным знаком военного комиссариата Республики Татарстан «За доблестный труд в местных органах военного управления» (2006 г.), нагрудным юбилейным знаком «Государственная дума. 100 лет» (2006 г.), благодарственным письмом президента Республики Татарстан (2006 г.), благодарственным письмом Президента Республики Татарстан (2007 г.), почетную грамотой министра обороны РФ (2007 г.), благодарственным письмом Президента Республики Татарстан (2008 г.), орденом Дружбы народов (2008 г.), медалью «За взаимодействие с ФСБ России» (2013 г.), орденом почета (2014 г.).

Лауреат Государственной премии РФ (2001 г.).

Лауреат Республиканского конкурса «Лучший муниципальный служащий 2006 года» в номинации «Лучший руководитель муниципального образования» (2006 г.).

Дата последнего обновления: