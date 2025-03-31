Минниханов: Татарстан нацелен стать лидером России в сфере искусственного интеллекта

Фото: Динар Фатыхов

Татарстан планирует занять ведущие позиции в России в области развития и внедрения ИИ. Об этом заявил раис республики Рустам Минниханов на заседании Ассоциации содействия цифровому развитию, прошедшем в КФУ.

Мероприятие сопровождалось выставкой проектов, демонстрирующих практическое применение ИИ в различных сферах. Представленные разработки включают системы обработки больших объемов данных (включая татарский язык), инструменты для выявления фейковых новостей, медицинские приложения для диагностики патологий, системы подбора персонала и помощи водителям.

Минниханов подчеркнул важность развития ИИ для технологического суверенитета России, отметив поручение президента РФ о повсеместном использовании этих технологий в экономике и социальной сфере. В рамках национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства» и федерального проекта «Искусственный интеллект» планируется масштабная поддержка разработчиков, внедрение инновационных решений и подготовка кадров. Раис Татарстана призвал участников Ассоциации к активному участию в федеральном проекте.

Реальное время / realnoevremya.ru

Президент Академии наук Рифкат Минниханов представил прогноз развития рынка ИИ к 2030 году, отметив его колоссальный потенциал для роста ВВП России (на 11 трлн рублей) и мира. Он также указал на вероятность создания общего искусственного интеллекта и связанные с этим риски, такие как криминальное использование ИИ и нарушение приватности.



— Наша цель — стать передовым российским центром в сфере ИИ, — заявил Рустам Минниханов. Он поручил Минцифры совместно с Ассоциацией и Академией наук разработать и координировать соответствующие планы действий.

Рената Валеева