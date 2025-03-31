Движение троллейбусов №1 и №2 временно приостановлено в Казани
В Казани временно приостановлено движение троллейбусных маршрутов №1 и №2 в связи с повреждением контактной сети крупногабаритным транспортом на участке ул. Декабристов — Чистопольская. Об этом сообщает МУП «Метроэлектротранс».
На месте работают аварийные службы предприятия, занимающиеся устранением повреждений.
МУП «Метроэлектротранс» просит пассажиров заранее планировать свой маршрут, учитывая временные ограничения в движении троллейбусов.
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