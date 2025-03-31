Кремль: Россия не вмешивалась и не собирается вмешиваться во внутренние дела Франции

Фото: Михаил Захаров

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал приговор, вынесенный Марин Ле Пен во Франции по делу о фиктивном найме ассистентов депутатов в Европарламенте. Он подчеркнул, что Россия никогда не вмешивалась во внутренние дела Франции и не намерена этого делать.

— Но, безусловно, не хотим вмешиваться во внутреннее дело Франции. Никогда этого не делали. Это внутреннее дело Франции, — передает его слова РИА «Новости».

Напомним, что в понедельник суд Парижа признал Марин Ле Пен и 24 других членов ее партии «Национальное объединение» виновными в растрате средств Европарламента путем фиктивного найма ассистентов депутатов в ЕП. Судья Бенедикт де Пертюи сообщила, что все обвиняемые приговорены к невозможности быть избранными в органы власти. Срок приговора пока не озвучен, ранее обвинение запрашивало меру пресечения в виде запрета на участие в выборах сроком на пять лет.

Выборы президента Франции запланированы на апрель 2027 года. Осуждение Ле Пен ставит под вопрос ее возможность участвовать в предстоящей президентской гонке.

Рената Валеева