Игорь Куляжев: «Необходимо изыскать возможность обновить городской парк техники малой механизации»

В Казани стартует двухмесячник по саночистке: в нем примут участие 200 тыс. горожан и 4 тыс. предприятий

Фото: Руслан Ишмухаметов

Особое внимание — территориям, связанным с празднованием 80-летия Победы

Двухмесячник по санитарной очистке в Казани стартует уже завтра и продлится до 31 мая. На первом этапе основная часть работ будет выполнена силами подрядных организаций. Им предстоит собрать грязь с более 2 тыс. км дорожной сети, отмыть 144 км ограждений и 48 тыс. дорожных знаков, сообщил на «деловом понедельнике» в мэрии города замруководителя исполкома Игорь Куляжев.



— Наряду с этим важно привлечь максимальное количество горожан и организаций, — считает он. — Ожидаем, что, как и в прошлые годы, в двухмесячнике примут участие не менее 200 тыс. казанцев, свыше 4 тыс. предприятий и организаций города. Будет задействовано около 4 тыс. единиц спецтехники.

Износ имеющийся у Казани техники малой механизации для зимней и летней уборки тротуаров составляет 70%, рассказал Игорь Куляжев. взято с сайта kzn.ru

Замруководителя исполкома подчеркнул: организовать субботник на выбранной территории может любой желающий. По всем организационным вопросам казанцы могут обратиться районную администрацию, жилищно-управляющие компании и в комитет внешнего благоустройства.

Особое внимание в этом году уделят территориям, связанным с празднованием 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. В частности, планируются очистка и ремонт памятников, мемориалов и мест захоронений.

В Казани выявили 164 несанкционированные свалки



Общегородской субботник в Казани состоится 19 апреля, раньше обычного в связи с теплой погодой. Центральной площадкой станет озеро Изумрудное в жилом массиве Юдино, рассказал докладчик.

Важной задачей станет борьба с несанкционированными свалками — таких, по словам Игоря Куляжева, в городе насчитывается 164. По результатам объездов и облетов представителей Минэкологии Татарстана будет направлен дополнительный перечень участков, подлежащих ликвидации. На эти цели в бюджете города предусмотрено 52 млн рублей: их потратят на ликвидацию порядка 49 тыс. куб. м мусора.



Максим Платонов / realnoevremya.ru

Мэр Казани Ильсур Метшин подчеркнул: и до субботника видно, что на улицах не так грязно после зимы. Это говорит о бережном отношении жителей к родному городу: «Уже не летят из форточек бычки, окурки, бумажные фантики, как было до Универсиады».



Городу нужно закупить минимум 23 машины для зимней и летней уборки тротуаров

Износ имеющийся у Казани техники малой механизации для уборки тротуаров составляет 70%, заявил Игорь Куляжев. Сейчас у города есть 31 подобная машина.

— Во избежание ухудшения ситуации в дальнейшем необходимо изыскать возможность обновить городской парк техники малой механизации. По нашим подсчетам, требуется закупить еще как минимум 23 единицы современных универсальных машин, выполняющих все регламентные операции по зимнему и летнему обслуживанию тротуаров, — сообщил он.

Он посетовал, что из-за нехватки техники малой механизации были нарекания к содержанию зимой уличной дорожной сети:

— Если на дорогах обработка и уборка преимущественно осуществляется с использованием комбинированных дорожных машин, то на тротуарах такая возможность отсутствует. Там требуется использовать технику малой механизации. Но из-за ее нехватки предприятия вынуждены делать упор на ручной труд, а это занимает больше времени и стоит больше денег.

Владимир Васильев / realnoevremya.ru

Период зимнего содержания дорог завершится 15 апреля. На сегодня подготовлено 74% техники, подлежащей переоборудованию на летнее содержание. Всего в теплое время года планируется задействовать 585 машин, из них 540 используются круглогодично.



Итоги зимы: на улицы города выходили 400 единиц техники в сутки

Подводя итоги зимы, замруководителя исполкома заявил: погода не позволяла дорожным службам расслабиться. Перепады температур, мокрый снег и снег с дождем приводили к формированию наледи. Для борьбы с ней было использовано 54 тыс. тонн противогололедных материалов. Среднесуточный выход техники для содержания улично-дорожной сети составил 400 единиц.

При подготовке к зимнему сезону остро стоял вопрос дефицита кадров, напомнил Игорь Куляжев. «С начала зимнего сезона 2024-2025 годов удалось трудоустроить более 130 водителей-механизаторов, 11 дорожных рабочих. Кроме того, из дорожно-строительных организаций было привлечено 89 сезонных наемных водителей и 315 дорожных рабочих», — констатировал он.

Михаил Захаров / realnoevremya.ru

По данным синоптиков, за декабрь-февраля в Казани выпало 109 мм осадков. С улиц вывезли более 237 тыс. тонн снега. Чаще всего его утилизировали на снегоплавильных пунктах — 84% от всего объема.



Галия Гарифуллина