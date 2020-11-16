Никифоров Николай Анатольевич

Общая информация

Родился 24 июня 1982 года в Казани.

Образование

2004 г. — окончил Казанский государственный университет, экономический факультет . Владеет английским языком.

Трудовая деятельность

1998 г. — педагог дополнительного образования средней школы №139 г. Казани.

1999-2004 гг. — лаборант НИИ математики и механики им. Чеботарева.

2001-2005 гг. — заместитель директора компании «Казанский Портал».

2004-2005 гг. — заместитель генерального директора ОАО «Современные Интернет Технологии».

2005-2006 гг. — советник премьер-министра РТ по информационным технологиям.

2006-2010 гг. — генеральный директор Центра информационных технологий РТ.

2010-2012 гг. — заместитель премьер-министра — министр информатизации и связи РТ.

2012-2018 гг. — министр связи и массовых коммуникаций РФ.

2015-2019 гг. — председатель Наблюдательного совета КФУ.

С 15 мая по 18 мая 2018 г. — и. о. министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ.

С июня 2018 г. — председатель совета директоров ООО «Дигинавис».

С октября 2019 г. — член совета директоров АО «Почта России».

Награды и звания

Награжден медалями «За укрепление государственной системы защиты информации» (2009 г.), «За содружество во имя спасения» (2010 г.), «В память 1000-летия Казани» (2005 г.), благодарностью Президента РФ (2012 г.), медалью «100 лет образования ТАССР» (2020 г.).

Дата последнего обновления: