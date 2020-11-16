Никифоров Николай Анатольевич
Общая информация
Родился 24 июня 1982 года в Казани.
Образование
2004 г. — окончил Казанский государственный университет, экономический факультет . Владеет английским языком.
Трудовая деятельность
1998 г. — педагог дополнительного образования средней школы №139 г. Казани.
1999-2004 гг. — лаборант НИИ математики и механики им. Чеботарева.
2001-2005 гг. — заместитель директора компании «Казанский Портал».
2004-2005 гг. — заместитель генерального директора ОАО «Современные Интернет Технологии».
2005-2006 гг. — советник премьер-министра РТ по информационным технологиям.
2006-2010 гг. — генеральный директор Центра информационных технологий РТ.
2010-2012 гг. — заместитель премьер-министра — министр информатизации и связи РТ.
2012-2018 гг. — министр связи и массовых коммуникаций РФ.
2015-2019 гг. — председатель Наблюдательного совета КФУ.
С 15 мая по 18 мая 2018 г. — и. о. министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ.
С июня 2018 г. — председатель совета директоров ООО «Дигинавис».
С октября 2019 г. — член совета директоров АО «Почта России».
Награды и звания
Награжден медалями «За укрепление государственной системы защиты информации» (2009 г.), «За содружество во имя спасения» (2010 г.), «В память 1000-летия Казани» (2005 г.), благодарностью Президента РФ (2012 г.), медалью «100 лет образования ТАССР» (2020 г.).
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420500, ул. Университетская, 7, помещение 703
Дата последнего обновления: 16.11.2020