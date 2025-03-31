Сезон навигации маломерных судов в Татарстане стартует 25 апреля

Фото: Динар Фатыхов

Навигация маломерных судов в Татарстане начнется 25 апреля. Это дата совпадает с прошлогодним открытием. Об этом сообщила Регина Гаязова, начальник отдела безопасности людей на водных объектах ГИМС.

Готовясь к навигации, службы ГИМС проведут проверки и инструктажи на водоемах. Это необходимо для обеспечения безопасности граждан и предотвращения несчастных случаев. В этом году ожидается активное использование маломерных судов для отдыха и рыбалки.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Также будут организованы профилактические мероприятия, направленные на обучение людей правилам поведения на воде. Это поможет повысить безопасность на водоемах и сделать отдых более комфортным.



Анастасия Фартыгина