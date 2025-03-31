Один вуз ПФО получил предостережение от Рособрнадзора

Фото: Дмитрий Резнов

Рособрнадзор объявил предостережения восьми российским вузам, в том числе Ульяновскому государственному университету (УлГУ), за нарушения при проведении экзаменов для иностранных граждан и выдаче сертификатов. Это следует из сообщения ведомства.

В рамках федерального контроля за соблюдением обязательных требований к экзаменам по русскому языку, истории России и основам законодательства Рособрнадзор выявил нарушения в работе восьми университетов по всей стране.

Среди других университетов, получивших предостережения, значатся Московский центр качества образования, РУДН, РГПУ им. А.И. Герцена, Северо-Кавказский федеральный университет, Восточно-Сибирский государственный университет технологий и управления, Кемеровский государственный университет и Дальневосточный федеральный университет.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

В сообщении Рособрнадзора отмечается, что вузам предложено принять меры по устранению выявленных нарушений. Информация о предостережениях размещена в Едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий.

Кроме предостережений, Рособрнадзор также принял более жесткие меры в отношении других учебных заведений: приостановлена лицензия на осуществление образовательной деятельности у Института радиоэлектроники, сервиса и диагностики и Южного института менеджмента, а лицензия Новосибирского института экономики, психологии и права прекращена.

Рената Валеева