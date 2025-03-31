Теплая погода в Татарстане сменится дождями и похолоданием

Фото: Дарья Пинегина

На выходных в Татарстане была спокойная и солнечная погода благодаря Сибирскому антициклону. Температура воздуха достигала от +9 до +16 градусов, что на 7-9 градусов выше нормы. Об этом сообщили в пресс-службе Гидрометцентра республики.

1 апреля погода сохранится без осадков, температура будет колебаться от +11 до +16 градусов. Ночью существенных дождей не ожидается, но днем в западных районах возможен небольшой дождь. Температура ночью составит от +2 до -3, а на востоке местами — до -6. Днем воздух прогреется от +12 до +17 градусов.

В среду, 2 апреля, теплый антициклон начнет уходить, уступая место южному циклону. Ожидаются дожди, температура ночью составит от +1 до +6, а днем поднимется от +11 до +16 градусов, на востоке — до +19.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

В четверг, 3 апреля, Татарстан окажется под влиянием холодного фронта. Ночью температура будет от +1 до +6 градусов, а днем похолодает до +7, местами пройдут небольшие дожди.

По прогнозу Гидрометцентра, в пятницу и субботу, 4-5 апреля, также ожидаются дожди с температурой ночью от -2 до +3 градусов, а днем воздух прогреется от +8 до +13.

Анастасия Фартыгина