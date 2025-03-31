Генпрокуратура России предложила снять запрет на «Талибан»* в стране

Фото: Татьяна Демина

Генпрокуратура России обратилась в Верховный суд с просьбой приостановить запрет на деятельность террористической организации «Талибан»* в стране. Об этом сообщили в «Интерфакс».

Ранее с аналогичным предложением выступили Министерство иностранных дел и Министерство юстиции России. Они также обратились к президенту Владимиру Путину с просьбой пересмотреть статус «Талибана» в стране.

Согласно информации из Верховного суда, иск Генпрокуратуры был принят к производству, судебное заседание назначено на 17 апреля в 14:00 по московскому времени. Рассмотрение дела пройдет в закрытом режиме, что может затруднить доступ общественности к информации о ходе разбирательства.



Напомним, что представители талибов*, попечительствующих в Афганистане, обратились к властям Татарстана с просьбой организовать выставку афганской продукции на экономическом форуме KazanForum.

