Молдавия объявила трех сотрудников российского посольства персонами нон грата

Молдавия объявила трех сотрудников российского посольства персонами нон грата. Это решение было принято из-за их действий, которые «противоречат дипломатическому статусу», сообщили в телеграм-канале МИД Молдавии. Дипломаты должны покинуть страну.

В ходе брифинга руководитель службы информации и безопасности Молдавии Александра Мустяцэ заявил, что оппозиционный депутат Александр Нестеровский, осужденный заочно, находится в Приднестровье. Он утверждает, что Нестеровского якобы доставил туда «автомобиль с дипломатическими номерами посольства России».

В ответ на эти обвинения посол России в Молдавии Олег Озеров посетил МИД страны, где ему передали ноту о высылке дипломатов. Он уточнил, что российское посольство отвергает обвинения в укрывательстве Нестеровского и считает их «несостоятельными и голословными».

МИД России уже заявил, что примет ответные меры на действия Молдавии. В этом контексте также стоит упомянуть недавнее обращение арестованной главы Гагаузии Евгении Гуцул к президенту России Владимиру Путину с просьбой о помощи, а также митинги в поддержку Гуцул как в Молдове, так и в Москве.