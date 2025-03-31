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В Татарстане уволили двух высокопрофильных чиновников из-за утраты доверия

15:33, 31.03.2025
В Татарстане уволили двух высокопрофильных чиновников из-за утраты доверия
Фото: Динар Фатыхов

В Татарстане уволены два высокопрофильных чиновника из-за утраты доверия. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.

Равиль Шарипов, директор Департамента строительства при исполкоме Елабужского района, и Ильвира Пузырева, председатель комитета земельно-имущественных отношений и градостроительной деятельности Альметьевского района, лишились своих должностей.

Максим Платонов / realnoevremya.ru
  • Причиной увольнения стало нарушение требований законодательства о противодействии коррупции.

Накануне список уволенных по утрате доверия татарстанских чиновников пополнил попавший в уголовное дело начальник отдела аренды, реализации госимущества и инвестиционных проектов Минземимущества Татарстана Ильшат Аминов.

Анастасия Фартыгина

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