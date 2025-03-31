Ученые фиксируют резкий скачок активности Солнца: более 50 вспышек за 4 дня

Фото: Динар Фатыхов

Ученые лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН и Института солнечно-земной физики зафиксировали резкое увеличение активности Солнца. За последние четверо суток произошло более 50 вспышек.

— На Солнце за последние несколько суток резко выросло число наблюдаемых вспышек. С 28 марта по сегодняшний день (то есть за неполные 4 дня) произошло более 50 вспышек, в том числе одно событие высшего уровня X (28 марта в 18.21 по Москве) и 11 вспышек среднего уровня M, — говорится в сообщении лаборатории.

Несмотря на высокую вспышечную активность, прогноз по магнитным бурям пока отсутствует, что связано со спокойным солнечным ветром и удаленностью вспышек от линии Солнце — Земля.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Солнечные вспышки классифицируются по интенсивности рентгеновского излучения на пять категорий: A, B, C, M и X. Вспышки класса М считаются сильными и могут вызывать радиопомехи на Земле, а также геомагнитные бури.

Рената Валеева