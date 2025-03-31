Продажи смартфонов в России упали более чем на 20% в первом квартале 2025 года

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Продажи смартфонов в России в первом квартале 2025 года снизились на более чем 20% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Об этом сообщили в Известиях.

Россияне купили 5,9 млн устройств на сумму 150,1 млрд рублей, тогда как годом ранее было продано 7,5 млн смартфонов на 186,2 млрд рублей.

Среди причин падения продаж эксперты отмечают волатильность курса рубля и высокую ключевую ставку Центрального банка. Также на снижение спроса повлияло охлаждение интереса потребителей к новым моделям, так как в них не представлено прорывных технологий. Кроме того, привлекательные процентные ставки по банковским вкладам и сокращение кредитного рынка также отразились на покупательской активности.

Мария Зверева / realnoevremya.ru

В начале 2025 года наибольшей популярностью пользовались бренды Xiaomi (Redmi), Tecno, realme, Samsung и Infinix. Однако в денежном выражении лидерами рынка остаются Apple, Samsung, Xiaomi (Redmi) и Tecno.

Напомним, что мировые продажи iPhone снизились на 5% в последнем квартале 2024 года, согласно отчету Bloomberg. Это падение связано с недоступностью новых функций Apple Intelligence на ключевом для компании китайском рынке.

