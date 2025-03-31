На капремонт домов в Татарстане в 2025 году выделят почти 6 млрд рублей

Фото: Динар Фатыхов

В Татарстане на капитальный ремонт многоквартирных домов в 2025 году выделят 5,9 миллиарда рублей. Это на 2,2 миллиарда меньше, чем в 2024 году. Соответствующее решение подписал премьер-министр республики Алексей Песошин.

— Определить объем средств, которые региональный оператор вправе израсходовать в 2025 году на финансирование региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Татарстан <…> в размере 5 982,62 миллиона рублей, — указано в документе.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Напомним, что в Татарстане начался капитальный ремонт 141 многоквартирного дома в восьми муниципалитетах. Об этом сообщил министр строительства, архитектуры и ЖКХ Татарстана Марат Айзатуллин на совещании под руководством раиса Татарстана Рустама Минниханова.

