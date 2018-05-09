Гильмутдинов Ильдар Ирекович

Общая информация

Родился 3 сентября 1962 года в д. Клянчеево Камско-Устьинского района ТАССР.

Образование:

1983 год — Казанский государственный педагогический институт ( специальность «учитель физики» )

1989 год — Высшая комсомольская школа ЦК ВЛКСМ (специальность «политолог»)

2007 год — Северно-Западная академия государственной службы (специальность «государственное и муниципальное управление» )

Трудовая деятельность:



В 1982 — 1984 гг. — преподаватель физики средней специальной музыкальной школы при Казанской Государственной консерватории, директор Больше-Буртасовской средней школы.

В 1985 — 1986 гг. — служба в рядах Советской Армии в составе группы Советских войск в Германии.

С 1984 — 1990 гг. — второй секретарь Камско-Устьинского райкома ВЛКСМ, первый секретарь Актанышского райкома ВЛКСМ.

В 1990 — 1994 гг. — секретарь Татарского ОК ВЛКСМ.

В 1994 — 2001 гг. — заместитель председателя Государственного комитета по делам детей и молодежи РТ.

В 2001 — 2003 гг. — первый заместитель министра по делам молодежи и спорту РТ.

В 2003 — 2007 гг. — депутат Государственной Думы ФС РФ четвертого созыва, член фракции «Единая Россия», заместитель председателя комитета по физической культуре, спорту и делам молодежи.

В 2007 — 2011 гг. — депутат Государственной Думы ФС РФ пятого созыва, член фракции «Единая Россия», заместитель председателя комитета по физической культуре и спорту.

С 2007 г. — председатель совета Федеральной национально-культурной автономии татар.

С декабря 2011 г. — депутат Государственной Думы ФС РФ шестого созыва, член комитета ГД по образованию, член счетной комиссии ГД.

С сентября 2016 г. — депутат Государственной Думы РФ седьмого созыва, председатель Комитета по делам национальностей.

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