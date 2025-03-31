В Татарстане в 2025 году исправят 10 тысяч реестровых ошибок

Фото: Динар Фатыхов

В 2025 году в Татарстане планируется исправить 10 тыс. ошибок в реестрах. Об этом сообщили в Росреестре республики.

С начала 2022 года уже устранено более 64 тыс. ошибок. Большинство из них — около 50 тыс. — связаны с земельными участками, а примерно 15 тысяч касаются объектов капитального строительства.

Чтобы исправить реестровую ошибку, правообладателю нужно подать заявление в Росреестр. Для этого необходимо указать кадастровый номер объекта недвижимости. Услуга предоставляется бесплатно. С 2024 года срок на устранение ошибок сократился до одного месяца вместо трех.