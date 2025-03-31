Обвиняемая в убийстве экс-мэра Самары заявила о влиянии «неправильных людей»

Фото: Михаил Захаров

Екатерина Тархова, обвиняемая в убийстве своего деда, экс-мэра Самары Виктора Тархова, и его супруги, заявила в Самарском районном суде, что не хотела совершать преступление и попала под влияние «неправильных людей». Об этом сообщает корреспондент РИА «Новости» из зала суда.

— Тяжело осознавать, что я попала под влияние неправильных людей… Мне очень тяжело, что из-за этой ситуации, из-за этой компании я лишилась самого дорогого — своего сына. Я им занималась на протяжении всей своей жизни, особенно после тяжелого развода. Я не хотела убивать (Тархова и его супругу — ред.), — сказала Тархова в суде, не уточнив, о каких именно знакомых идет речь.

Обвиняемая также отрицала, что мотивом преступления была личная материальная выгода.

Заявление прозвучало на заседании, где суд удовлетворил ходатайство следователя о продлении ареста Тарховой до 2 июня включительно.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Напомним, о пропаже Виктора Тархова и его жены 31 января заявили в полицию, выяснилось, что последний раз они выходили на связь в конце декабря 2024 года. Вскоре по подозрению в совершении преступления была задержана внучка Тарховых, которой предъявили обвинение в двойном убийстве.

По версии следствия, Екатерина Тархова из неприязненных отношений убила дедушку и бабушку, спрятав их тела. Она заранее готовилась к преступлению, купив строительную пилу, канистры с химическим средством и пластиковые емкости.

Первоначально Тархова дала признательные показания и рассказала о соучастнике преступления, который объявлен в розыск. По ее словам, она отравила родственников из корыстных побуждений, а затем заморозила их тела азотом, после чего соучастник расчленил тела и раскидал их части по мусорным контейнерам в Самаре.

При обыске у Тарховой были обнаружены паспорта и телефоны жертв. Также были установлены места продажи ювелирных изделий, принадлежавших Тарховым, и найден проданный автомобиль, которым владела бабушка обвиняемой. Кроме того, установлено, что Тархова получила причитавшиеся дедушке дивиденды в размере миллиона рублей.

В настоящее время обвиняемой назначена амбулаторная психолого-психиатрическая экспертиза. Также против нее возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество» по факту мошеннических действий с автомобилем ее бабушки.

Рената Валеева