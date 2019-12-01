Башкирская неделя: Уфа в центре исламского мира, задержка самолета в Китай и Хабиров о Казани

Ключевые события уходящих семи дней в Башкортостане

Фото: Тимур Рахматуллин

На уходящей неделе в Уфе прошло заседание Группы стратегического видения «Россия — Исламский мир». В столицу Башкирии приезжал и президент Татарстана, возглавляющий группу. Почти 350 человек более суток не могли вылететь из Уфы в китайский город Санья из-за поломки самолета. В Сибае между тем вновь зафиксировали загрязнение воздуха, а Элвин Грей признал, что не обладает выдающимся голосом. Подробнее — в обзоре «Реального времени».

Группа «Россия — Исламский мир» в Уфе

В Уфе прошло пятое заседание Группы стратегического видения «Россия — Исламский мир». В первый день вспоминали о заслугах стоявших у истоков группы Евгения Примакова и Минтимера Шаймиева.



На следующий день форум собрал представителей башкортостанской и татарстанской элит. Прибыл и президент Татарстана Рустам Минниханов, возглавляющий группу «Россия — Исламский мир». «Реальное время» подробно освещало события форума.



Рейс в Санья

Авиакомпания iFly прославилась со знаком минус задержкой вылета из Уфы в Китай. Самолет пришлось ждать около 27 часов. Отправиться в город Санья должны были 343 пассажира. Вылет был отложен из-за неисправности машины, при этом причина неисправности не уточняется.



Авиакомпания iFly прославилась со знаком минус задержкой вылета из Уфы в Китай. Самолет пришлось ждать около 27 часов. Фото gtrk.tv

Башкирия в «Реальном рейтинге»

ПАО «Башинформсвязь» стало лауреатом премии «Реальный рейтинг» в номинации «Телекоммуникации и связь». Компания, входящая в структуру «Ростелекома», стала самой успешной в своей сфере в Приволжье по версии «Реального времени».



Хабиров о Казани

После очередного упоминания Казани (на этот раз — «сверкающей») главой Башкирии «Реальное время» собрало главные высказывания Хабирова о столице Татарстана и республике в целом. «Башлык» регулярно ставит соседний регион в пример своим подчиненным.



Элвин Грей о своем голосе

Певец Радик Юльякшин, выступающий под псевдонимом Элвин Грей, дал интервью директору телеканала БСТ Рустаму Зарафутдинову. Во время беседы исполнитель признал, что не обладает выдающимися вокальными данными. При этом он заявил, что поет от души.



Элвин Грей признал, что не обладает выдающимися вокальными данными. Фото Дмитрия Резнова

Новый главред «Башинформа»

Новым главным редактором информационного агентства «Башинформ» назначен Алик Шакиров. До этого журналист занимал пост заместителя главреда.



Автобус въехал в дом

В центре Уфы вахтовый автобус с 30 пассажирами врезался в пятиэтажный дом. За помощью к медикам обратились 11 пассажиров. К счастью, серьезных травм никто из них не получил. Но фотографии с места аварии получились впечатляющие.



Хабиров о запрете на алкоголь в новогодние каникулы

Глава Башкирии Радий Хабиров рассказал, как будет действовать ограничение на продажу алкоголя во время новогодних каникул. По его словам, купить спиртное можно будет с 10 до 14 часов 4—6 января. Полный запрет планируется ввести только 3 января.



Радий Хабиров рассказал, как будет действовать ограничение на продажу алкоголя во время новогодних каникул. Фото Тимура Рахматуллина

«Башкирская Бонни» в СИЗО до конца января

«Башкирская Бонни» Луиза Хайруллина осталась под арестом. Суд продлил ей меру пресечения в виде содержания под стражей до 29 января 2020 года. Муж «беглой кассирши» останется в СИЗО до 27 января.



Снова Сибай, долги «Башкиравтодора» и иск МУЭТ к мэрии Уфы

Роспотребнадзор обратил внимание, что тление карьера в Сибае по-прежнему негативно влияет на экологическую ситуацию в городе. Эксперты утверждают, что в воздухе над городом снова зафиксированы превышения ПДК по диоксиду серы и формальдегиду.

В то же время эко-активистов из Сибая обвинили в оскорблении представителя власти в ходе попытки проникнуть в местный отдел Роспотребнадзора.

«Башкиравтодор» проиграл в судебном споре «Московскому кредитному банку». Теперь госкомпания должна выплатить банку 670 млн рублей.

«Башкиравтодор» проиграл в судебном споре «Московскому кредитному банку». Фото gorobzor.ru

Управление электротранспорта Уфы (МУЭТ) в лице временного управляющего считает мэрию башкирской столицы ответственной за бедственное положение предприятия. Компания подала в суд на городские власти, требуя отменить постановления горадминистрации, в результате которых транспортники лишились финансирования.

Радий Хабиров пообещал усилить работу по части благоустройства башкирской столицы. Он отметил, что в 2020 году в Уфе начнется масштабный проект по реставрации и реконструкции исторического центра города.