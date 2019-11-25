В Башкирии суд оставил под арестом обвиняемую в краже 20 млн кассиршу

Орджоникидзевский районный суд Уфы принял решение оставить под арестом кассиршу Луизу Хайруллину и ее мужа, которых обвиняют в краже 20 млн рублей из банка в городе Салават.

Бывшей работнице банка продлен арест до 29 января 2020 года, ее мужу — до 27 января, сообщает “Интерфакс”.

Напомним, что в мае 2019 года Луиза Хайруллина пропала вместе с семьей. После ее побега в банке недосчитались более 20 млн рублей. Следствие обнаружило ее на съемной квартире в Казани. Ранее стало известно, что большую часть суммы, которую похитила Хайруллина, ее муж проиграл в букмекерских конторах.