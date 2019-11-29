Лидером в номинации «Телекоммуникации и связь» «Реального рейтинга» стала «Башинформсвязь»

ПАО «Башинформсвязь» стало лауреатом премии «Реальный рейтинг» в номинации «Телекоммуникации и связь». Итоги премии озвучили сегодня вечером в Казани.

«Башинформсвязь» существует с 1992 года, хотя в самой компании прослеживают корни до 30-х годов прошлого века. Компания является одним из крупнейших операторов связи в уральском регионе. Сейчас «Башинформсвязь» является дочерней компанией «Ростелекома».

Помимо нее, в номинации участвовали «Аист» (Самарская область, лауреат «Реального рейтинга — 2018»), «Связист» (Нижегородская область), «Эр-телеком Холдинг» (Пермский край, лауреат «Реального рейтинга — 2017»), «Телеком 21» (Татарстан), «Связьстрой-21» (Чувашия), «Таттелеком» (Татарстан), «Спутниктелеком» (Башкирия), «Инфолада» (Самарская область) и «Мегамакс» (Нижегородская область).