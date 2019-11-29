Новости технологий

22:15 МСК Все новости
Новости раздела
Технологии

Лидером в номинации «Телекоммуникации и связь» «Реального рейтинга» стала «Башинформсвязь»

21:10, 29.11.2019
Лидером в номинации «Телекоммуникации и связь» «Реального рейтинга» стала «Башинформсвязь»

ПАО «Башинформсвязь» стало лауреатом премии «Реальный рейтинг» в номинации «Телекоммуникации и связь». Итоги премии озвучили сегодня вечером в Казани.

«Башинформсвязь» существует с 1992 года, хотя в самой компании прослеживают корни до 30-х годов прошлого века. Компания является одним из крупнейших операторов связи в уральском регионе. Сейчас «Башинформсвязь» является дочерней компанией «Ростелекома».

Помимо нее, в номинации участвовали «Аист» (Самарская область, лауреат «Реального рейтинга — 2018»), «Связист» (Нижегородская область), «Эр-телеком Холдинг» (Пермский край, лауреат «Реального рейтинга — 2017»), «Телеком 21» (Татарстан), «Связьстрой-21» (Чувашия), «Таттелеком» (Татарстан), «Спутниктелеком» (Башкирия), «Инфолада» (Самарская область) и «Мегамакс» (Нижегородская область).

Справка

Отраслевую премию «Реальный рейтинг» вручают руководителям компаний из ПФО, добившихся самых значимых финансовых результатов за минувший год. В этом году церемония пройдет уже в третий раз и станет площадкой, на которой «Реальное время» соберет деловую элиту Поволжья. В лонг-лист рейтинга (топ-90) вошли по 10 компаний в каждой из девяти номинаций.

Рейтинг определят с помощью специально разработанной методики, при участии экспертного совета, в составе которого представители ВЦИОМ, «Деловой России», «Опоры России», Института развития финансовых рынков и ФИНАМ.

Оценивать участников «Реального рейтинга» будут по пяти критериям:

  • Размер активов,
  • Объем выручки от продаж,
  • Чистая прибыль,
  • Объем уплаченных налогов,
  • Рентабельность.

ТехнологииТелекоммуникации БашкортостанТатарстан
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров