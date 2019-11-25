Глава Башкирии раскрыл подробности «сухого закона» на Новый год

Глава Башкирии Радий Хабиров рассказал, как будет действовать ограничение на продажу алкоголя во время новогодних каникул.

Руководитель республики сообщил, что 3 января в Башкирии будет введен полный запрет на продажу спиртных напитков. Еще три дня будет действовать ограничение по времени, с 4 по 6 января приобрести алкоголь можно будет только с 10 до 14 часов.

«Таким образом, мы «разрываем» продажу алкоголя. Это продуманное решение», — приводит пресс-служба главы РБ слова Хабирова.

Глава его администрации Александр Сидякин сообщил на совещании, что соответствующий законопроект внесен на рассмотрение Госсобрания-Курултая РБ.

Напомним, что идею ограничить продажу спиртного в Новый год Радий Хабиров выдвинул еще в октябре. Жители республики восприняли эту идею с иронией, а председатель движения «Трезвый Башкортостан» Марат Абдуллин усмотрел в ней некоторое лукавство.

