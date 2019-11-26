Элвин Грей согласился, что у него нет голоса
Певец Радик Юльякшин, выступающий под псевдонимом Элвин Грей, согласился, что не обладает выдающимися вокальными данными.
Артист признал это в интервью директору телеканала БСТ Рустаму Зарафутдинову.
«Многие, в том числе и я лично, считают, что у вас далеко не самые выдающиеся вокальные данные», — сказал журналист.
«Полностью согласен», — ответил Элвин Грей. Артист объяснил, что у него «душа поет».
«Я не думаю, что чтобы давать концерты, нужен голос», — добавил певец.
Напомним, что новогодние корпоративы Элвина Грея на сегодня самые дорогие среди исполнителей татарской эстрады. На рубеже 2019—2020 годов он просит за выступление 1—1,5 млн рублей.ОбществоКультура БашкортостанТатарстан
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