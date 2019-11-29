Самолет из Уфы вылетел на Хайнань после 27-часовой задержки
Самолет авиакомпании I Fly вылетел из Уфы в курортный город Санья (Китай) после задержки более чем на 27 часов.
«Рейс F7-9741 Уфа — Санья, самолет Airbus А-332 авиакомпании I Fly, вылетел в 18.45 местного времени (16.45 мск). Время задержки составило 27 часов 15 минут», — сообщила в пятницу пресс-служба уфимского аэропорта.
Напомним, по плану самолет должен был вылететь в 13.30 (мск) 28 ноября. На рейс зарегистрировано 343 пассажира.
Сначала рейс задерживался на 11 часов, позже он был еще перенесен. Причиной задержки стало позднее прибытие воздушного судна, кроме того, перевозчик не предоставил резервный борт.БизнесТранспорт Башкортостан
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