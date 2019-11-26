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Автобус с рабочими врезался в пятиэтажку в Уфе

08:33, 26.11.2019
Автобус с рабочими врезался в пятиэтажку в Уфе
Фото: realnoevremya.ru

В Уфе вахтовый автобус с 30 пассажирами въехал в пятиэтажный дом. В результате ДТП пострадали 4 человека.

Как сообщили в пресс-службе МЧС по Башкирии, авария произошла в 8.50 (6.50 мск) на проспекте Октября. Пострадавшие были доставлены в больницу для осмотра.

Отмечается, что остальные пассажиры продолжили движение своим ходом на другом автобусе, передает «РИА Новости».

Напомним, вчера на трассе Заинск — Набережные Челны столкнулись четыре автомобиля, в числе которых микроавтобус «Газель». В результате аварии погиб один человек, еще 14 госпитализированы.

ПроисшествияБизнесТранспорт Башкортостан
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