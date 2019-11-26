После въезда автобуса в жилой дом в Уфе за помощью медиков обратились 11 человек

После въезда вахтового автобуса в пятиэтажный дом в Уфе за медицинской помощью обратились 11 человек. Все они отправлены на амбулаторное лечение.

Как сообщает пресс-служба МЧС Башкирии, госпитализированных нет.

Напомним, сегодня в Уфе вахтовый автобус с 30 пассажирами въехал в пятиэтажный дом. Как сообщили в республиканской ГИБДД, «со слов 57-летнего водителя вахтового автобуса, когда он двигался по своей полосе, его «подрезал» автомобиль «Газель», после чего он во избежание столкновения с ним резко вывернул руль и съехал с дороги, наехал на жилое здание дома №83 по проспекту Октября». Возбуждено административное расследование.

