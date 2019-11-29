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В ИА «Башинформ» назначен новый главный редактор

16:56, 29.11.2019
В ИА «Башинформ» назначен новый главный редактор
Фото: bashinform.ru

Главным редактором информационного агентства «Башинформ» назначен Алик Шакиров, ранее занимавший должность заместителя главного редактора.

Алик Шакиров работает в издании с 1996 года. В разные годы работал руководителем информационной службы, заместителем генерального директора, заместителем главного редактора ИА «Башинформ». Является заслуженным работником печати и массовой информации Республики Башкортостан, членом союзов журналистов РФ и РБ, лауреатом премии имени Шагита Худайбердина.

Ранее «Реальное время» сообщало, что Артем Валиев оставил должность главного редактора в информационном агентстве «Башинформ».

Общество Башкортостан
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