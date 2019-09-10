«Завалили Казань деньгами, а потом удивляетесь, что русские меньше рожают!»

Обрушившийся на Татарстан Жириновский и иностранное вмешательство в дела России — как Госдума открыла осеннюю сессию

Сегодня Госдума открыла осеннюю сессию. На первом пленарном заседании депутаты обсудили прошедшие выборы и массовые протесты в Москве и Санкт-Петербурге, приняли решение о создании Комиссии по расследованию фактов иностранного вмешательства во внутренние дела России. Лидеры всех фракций уверены, что протесты несистемной оппозиции проводят на западные деньги и целью акций является разрушение страны. Однако, дискутируя о причинах выхода граждан на улицы, ряд депутатов обратили внимание, что этого можно было избежать, не будь у нас проблем с достойной оплатой труда в здравоохранении, образовании, а также если бы удалось наладить диалог с оппозицией. «Лучший друг Татарстана» Владимир Жириновский тем временем нашел главного виновника неблагополучия «русских регионов» в том, что Кремль якобы «кормит» Казань и другие национальные регионы, что он считает «средневековым мракобесием».

Госдума поможет регионам с государственно-частным партнерством

Спикер парламента Вячеслав Володин предварил начало осенней сессии предупреждением, что депутатов ждет напряженная работа, ключевым процессом станет законопроект о бюджете 2020 года (и на 2021—2022 годы). Всего в портфеле Госдумы РФ сегодня 1311 законопроектов, из которых только 244 приняты в первом чтении, а четыре — приняты во втором. Главным приоритетом Володин, впрочем, назвал даже не бюджет, а законодательное обеспечение послания президента Федеральному собранию о нацпроектах. Он призвал правительство ускорить работу по внесению необходимых законов, чтобы успеть их рассмотреть до конца этого года.

Спикер также попросил депутатов повысить качество как процедуры принятия законов, так и самих законопроектов. В частности, уходить от практики принятия «в первом слушании и в целом». Во-вторых, уходить от практики принятия законопроектов с отсылочными нормами — когда депутаты поручают нормативные акты принимать правительству, и принимать «прямые законы» с уже подзаконными актами.

Володин привел два примера фактически принятых, но до сих пор не работающих закона. Так, «Закон о карантине растений» был принят еще в 2014 году, но более 20 раз переносились сроки принятия подзаконных актов, которые должны были установить ограничения на ввоз в страну этой продукции. Второй пример — «Лесной кодекс», принятый в 2016 году, сроки принятия подзаконных актов которого переносились 10 раз, в итоге нет норм по обеспечению регионов всем необходимым для тушения пожаров (напомним, пожары в Сибири в этом году вызвали активные общественные протесты).

Володин также призвал депутатов в рамках обсуждения бюджета обратить внимание на создание условий для реализации в регионах программ государственно-частного партнерства, помогая субъектам РФ рассчитываться с долгами, создавая условия для развития бизнеса:

— У нас всего 13 регионов-доноров, остальные реципиенты. Есть вопрос бюджетной обеспеченности регионов. Все регионы разные, доноров мало. Разница бюджетной обеспеченности между 10 самыми богатыми [в их число входит и Татарстан] и 10 самыми малообеспеченными была семикратной! Сократили до трехкратной. Но даже если бюджетная обеспеченность отличается в 3 раза, то насколько будут отличаться медуслуги, образовательные и другие?! Надо увеличить число регионов-доноров, это сбалансирует бюджет.

«Мы должны определить, что вмешательство в суверенные дела государств — недопустимо!»

Кратко Володин остановился и на международных вопросах, но, что характерно, «главное блюдо дня» — создание Комиссии по расследованию фактов иностранного вмешательства во внутренние дела России — оставил на потом. В самом начале сессии он прокомментировал возобновление Россией работы в ПАСЕ — «по просьбе большинства стран Европы», и предложил западным странам строить работу на равноправной основе, «без двойных стандартов». По его мнению, ПАСЕ сегодня «не парламентская, а политическая организация». И призвал ПАСЕ и входящие в нее страны «отказаться от вмешательства в дела других государств», подразумевая Россию.

— Мы должны определить, что вмешательство в суверенные дела государств недопустимо! Институты Европы должны быть для всех стран, работать в интересах всех государств. Исходя не из решений и заявлений политических в угоду некоторых стран. У нас есть общие вызовы: борьба с терроризмом, мировая безопасность, иммиграционная политика. Это сплотило бы нас. А когда начинают заниматься политиканством по таким вопросам, где нельзя принимать односторонние решения, это приводит к разбалансировке, организация утрачивает свою значимость. ПАСЕ должна сделать все, чтобы защитить историю. Ряд стран, Польша и Украина, принимают решения, перечеркивая свою историю, — это недопустимо! — заявил Володин.

«Мы сидим на горе золота, как собаки на сене, вместо того чтобы помочь нищим, больным»

Создание Комиссии по фактам иностранного вмешательства на этой сессии довольно сильно наэлектризовало настроения депутатов, прежде всего системной оппозиции. Фактически КПРФ с ЛДПР, например, намекнули партии власти, что никаких летних митингов «на иностранные деньги» в Москве не было бы, как и популярности Алексея Навального, если не существовало бы условий для протестов: нищеты, экономического расслоения общества, отказа допускать на выборы оппозицию. Бороться с иностранным вмешательством можно и нужно, но одновременно придется поднимать уровень жизни россиян, предупредили они.

Так, Геннадий Зюганов, лидер фракции КПРФ, отметил, что сегодня 40 из 71 программ нацпроектов непрофинансированы, ведущая программа по повышению производительности труда профинансирована на 17%, программа «Цифровая экономика» — на 8%, что является «полным безобразием». Зюганов неоднократно ссылался на то, что и сам президент разделяет озабоченность по поводу замедления темпов роста российской экономики, тогда как министр экономического развития Орешкин говорит о росте всего в 1%. Так, считает Зюганов, в пятерку ведущих экономик мира Россия не попадет. Лидер КПРФ напомнил и о проблемах в здравоохранении, и о «сумасшедших» долгах регионов — 2,3 трлн рублей:

— Или мы решаем эту проблему, или ситуация будет накаляться, — предупредил коммунист. — Говорят, у нас денег нет, да у нас столько денег не было никогда! Мы сидим на горе золота, как собаки на сене, вместо того чтобы помочь нищим, больным. Профицит — более 2 трлн, баррель нефти — 63 доллара, инфляция — 4,3%, Фонд национального благосостояния — 7,8 трлн, золотой резерв — 530 млрд рублей, банки пухнут от денег!

«Если не решать политические вопросы, экономические решаться не будут»

Геннадий Зюганов также прокомментировал последнюю предвыборную кампанию, отметив, что на федеральном ТВ «опять обсуждали Украину, а главные вопросы — нет». По его мнению, власти «целые партийные списки снимать пытались», выборы в Тыве «сфальсифицировали», Татарстан «поразил неприятно, тысячи наших голосов там украдены», КПРФ подаст в суд, пообещал он, и будет разбираться. Во всем этом, как и в том, что полстраны живет меньше чем на 20 тыс. рублей, и есть причина того, что «улица в Москве вздыбилась, случился чуть ли не уличный вандализм», заметил Зюганов, говоря о московских протестах в рамках предвыборной кампании в Мосгордуму.

Его поддержал и вечный оппонент коммунистов Владимир Жириновский, заверивший депутатов, что пока они не решат политические вопросы, экономические решаться не будут. На этом погорела как царская Россия, так и СССР: из-за отсутствия баланса сил. Жириновский фактически обвинил партию власти и чиновников в том, что в рамках предвыборной кампании политическое поле было «зачищено», кандидатов ЛДПР заставляли заменять, выставлять других, а то и покидать партию. Такая политическая система, уверен он, не годится. Выборы в Петербурге с явкой в 17% выборами назвать нельзя. Навальный, считает он, «авантюрист», популярность которого растет потому, что государство ничего не делает.

— Дальний Восток погибнет, потом Урал, из Москвы уже все уехали, у кого карман непустой, — считает Владимир Вольфович.

Главное требование лидера ЛДПР: раздать паспорта русским, живущим за границей, вне очереди, и привлечь эту «армаду» на Дальний Восток. А Навального упечь в «психушку или в тюрьму», жестко подавляя все политические протесты. Теперь, по его мнению, Запад делает ставку на Любовь Соболь (из команды Навального), идет «феминизация протеста».

«Живи Казань, расцветай, стройте мечети до небес! Средневековый мрак какой-то, мракобесие…»

— Вы сами себя гоните туда, куда ушла КПСС. За Россию в 1990-х бы вышел весь народ, а СССР никто не стал защищать. Вам нужна национальная идея — вернуть русских домой. Вы не хотите, вы ищете, предлагаете под русской мечтой понимать покорение Арктики, космоса — молодежь не с вами. Завалили Казань деньгами, Северный Кавказ, а потом удивляетесь, что русские меньше рожают. Вы же русский парламент, русские депутаты! Национальные регионы только защищаете. «Живи Казань, расцветай, стройте мечети до небес!» Средневековый мрак какой-то, мракобесие, — распалился Жириновский под конец, даже позабыв о том, что Татарстан в действительности регион-донор, кормящий вместе с несколькими другими регионами всю остальную Россию.

Вячеслав Володин, обычно тихий и вежливый, тоже эмоционально не согласился с выпадами коллеги в адрес татар и Татарстана:

— Давайте будем корректными. Нам крайне важен межнациональный мир и согласие, давайте не будем делить людей по национальности и вероисповеданию! Это наша сильная сторона, я русский, имею право это сказать. А вот такие ваши заявления как раз могут оскорбить русского человека! — резко ответил он Жириновскому.

«Опасная тенденция иностранного вмешательства»

Сергей Неверов, руководитель фракции ЕР, согласился в этом с Володиным, напомнив, что депутаты — это депутаты Федерации, многонациональной страны. И категорически не согласился с выпадами Жириновского в адрес власти, назвав результаты последних выборов — «выбором граждан». Но заметил, что в ходе этих выборов была выявлена «опасная тенденция иностранного вмешательства», в результате чего и создается комиссия по расследованию таких фактов. Он считает недопустимым, когда те или иные информационные ресурсы нарушают закон в день тишины и в день голосования.

Впрочем, также недопустимым он считает ситуацию, когда закон заставляет даже сельские школы оплачивать услуги охранников из ЧОПов («на селе и ЧОПов-то нет!»), и катастрофическую ситуацию с отсутствием лекарств, в результате чего под уголовное преследование подпадают люди, купившие иностранные препараты для своих больных детей.

Сергей Миронов, лидер «Справедливой России», однако тоже не согласен с «Единой Россией» в части честности политического процесса, и указал в качестве примера на «родной Санкт-Петербург», где не регистрировали «ненужных кандидатов», а сами члены участковых комиссий «прятались». Несмотря на такие тяжелые условия, в ряде регионов у СР есть успехи, отметил он: глава СР в Марий Эл Наталья Глущенко, преодолев давление местных властей, прошла по одномандатному округу, впервые депутаты-справороссы за 12 лет попали и в Госсовет Татарстана. Миронов призвал отменить муниципальный фильтр для парламентских партий и предложил рассмотреть закон, который не позволял бы «Единой России» как партии большинства проводить законы, против которых выступают три другие оппозиционные фракции совокупно, «потому что такой раскол ни к чему хорошему не приводит».

Главные виновники вмешательства: посольство США и немецкое СМИ

Наконец, народные избранники перешли к обсуждению главного, животрепещущего вопроса: созданию Комиссии ГД по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России. Председателем комиссии по итогам голосования стал экс-глава Следственного комитета РФ, ныне депутат Василий Пискарев («Единая Россия»), а его заместителем — депутат от СР Николай Рыжак, между прочим в СССР бывший заместителем начальника 3-го Главного управления КГБ СССР, занимавшегося военной разведкой. Таким образом, комитет можно смело называть «комитетом экс-силовиков».

Экс-следователь в своем докладе рассказал о главных нарушителях, ими стали посольство США в РФ и «Дойче Велле» («Немецкая волна»). Посольство опубликовало в своем «Твиттере» карту с маршрутами движения неразрешенного властями митинга в Москве 3 августа. А «Дойче Велле» прямо призвала жителей к участию в несогласованных акциях 27 июля. Почти сразу же после этого — 19 августа — и прошло внеочередное заседание Совета ГД, были высланы приглашения о встрече послу США в РФ Джону Хантсману и руководителю московского бюро ТРК «Немецкая волна». Первый согласился, а «Немецкая волна» отказалась, заявив, что руководитель московского бюро ходить на такие встречи не уполномочен.

Пискарев назвал оправдания неубедительными, учитывая, что немецкое СМИ аккредитовано в России. Появились и новые факты, по его словам: в день выборов со стороны других зарубежных компаний (имеются в виду «Гугл» и «Фейсбук») — материалы по ним уже запрошены и будут изучены, заявил он. Новая комиссия, заверил Пискарев, будет исповедовать принципы открытости, гласности и объективности, сотрудничать с общественностью и СМИ. Одновременно она подготовит законодательные инициативы по защите суверенитета и обратится в ПАСЕ и другие международные структуры: «Любые попытки вмешательства извне должны быть изучены, пресечены».

Нынешние протесты — результат реализации «Бостонского проекта»

Геннадий Зюганов поддержал создание комиссии. По его мнению, нынешняя дестабилизация в России, вызванная западными методами, результат реализации «Бостонского проекта», американцы якобы давно подготовили программу разрушения страны:

— Категорически буду настаивать, чтобы не только действия иностранцев [изучали]. Без «пятой колонны» ничего не поймем, в кабинетах они сидят тихо и хихикают. Навальный учился тоже на Западе, учили его неплохо, это «молодой Ельцин», только трезвый. Кремлевцы сами вывели его в Москве, заставили собрать подписи, а теперь удивляются, что 50—60 тыс. человек выходят за него. Главный способ обезглавить страну — посеять хаос и поставить своих людей. Из 50 операций [«Бостонского проекта»] более половины закончились успешно. В том числе и в 90-е годы, и для нас. Чтобы не делать подарки тем, кто затеял, надо одолеть нищету. Плюс пожары и наводнения. 80% недовольных в стране! Давайте снимать это неудовольствие. Слышал Жириновского, редко соглашаюсь с ним, но все болевые точки он назвал. Я не хочу, чтобы во второй раз наступали на грабли и повторили трагедию 90-х. Но без диалогов с обществом ничего не получится.

Владимир Жириновский в ответ заявил, что создавать такую комиссию надо было уже давно. Сегодня же невозможно остановить поток информации, можно «замолчать «Дойче Велле», но остановить интернет — нет, считает он. Зато можно и нужно работать с населением, особенно с молодежью 14—20 лет. Сегодня с ними государство не работает. С другой стороны, Жириновского удивляет тот факт, что «у нас опять внешний враг, к нам все время лезут». И напомнил другой факт, что СССР сам начал эту политику по вмешательству в чужие дела:

— А мы не то же самое делаем?! Оружие и деньги компартиям не поставляли?! Мы сорвали Генуэзскую мирную конференцию. Мы сами вмешивались во внутреннюю жизнь всех стран мира! Мы войска направляли! Мы научили этому американцев! А после войны они стали это делать по нашему примеру. В Афганистан втянули нас, как детей, наказав за Вьетнам. Если вы многоконфессиональная страна, не вводите войска в исламские страны! СССР рухнул именно поэтому! — буйствовал лидер ЛДПР. — Разрешите акции протеста, зачем запрещали?! Пусть ходят и орут!



— Комиссия пусть разберется. Предложение Жириновского изучим, если факты подтвердятся, направим информацию об этом в правоохранительные органы. Второй раз звучат эти предложения, и там, где есть нарушения уголовного законодательства, должна быть реакция соответствующих органов, — ответил Володин.

«Недовольные имеют полное право выразить протест на выборах, на разрешенных акциях»

Первый замруководителя ЕР Андрей Исаев отметил, что факт единодушия фракций по созданию комиссии говорит о том, что все парламентские партии едины в главном, в «отстаивании интересов страны, защите государства, в том, чтобы именно избиратели собственной страной распоряжались». Исаев считает, ГД РФ вправе создать такую комиссию, так как Россию другие страны регулярно обвиняли во вмешательстве в выборы этих стран («доказательств чего предъявлено не было»). То же, что произошло летом 2019 года, — московские протесты, Исаев считает результатом некой системы и заявил, что прекрасно знает и о «регулярных тренингах несистемной оппозиции, съездах в Вильнюсе на иностранные деньги, и о деньгах, которые в чемоданах носят сюда». Из факта отказа представителей «Дойче Велле» пойти Госдуме навстречу Исаев обещал сделать выводы, намекнув на отзыв аккредитации. И ответил на критику Зюганова и Жириновского:

— Нам говорят: «При чем тут иностранное вмешательство?» Вы подменяете ситуацию. Граждане недовольны и сами выходят на улицу. Хорошо. А разве не может быть и того и другого? Недовольные имеют полное право выразить протест на выборах, на разрешенных акциях, мы готовы слышать разные точки зрения, оппозицию, ищем совместные решения, убеждаем оппонентов. Но решения мы будут принимать сами — без чьей-либо иностранной диктовки! А говорить о том, что нет вмешательства, просто смешно. Санкции — это уже вмешательство, попытка методами экономического давления заставить власть, граждан изменить выбранный курс. Санкции сегодня пытаются подкрепить открытым политическим вмешательством, дестабилизацией, — полагает он.

Николай Рыжак: работа комиссии не должна носить характера «политический инквизиции»

Наконец, в финале выступил Николай Рыжак из «Справедливой России», вошедший в созданную комиссию. Он, как и выступавшие до него, тоже уверен в том, что новые вызовы укладываются в «общую программу разрушения государства, сознания наших людей». Однако предупредил, что деятельность комиссии должна основываться на правовых нормах и не носить характера «политической инквизиции» ни в коем случае. Превращать заседания комиссии в «вольный характер» нельзя, считает он, должны звучать зрелые решения и предложения. Рыжак предложил уже сегодня подумать о том, кто финансирует кампании несистемной оппозиции. По его данным, многие такие кандидаты получают и образование, и деньги за рубежом. Именно поэтому комиссия должна работать открыто и не должна быть как-либо скомпрометирована.

— Подрывная цель занимала всегда определенное место, нового нет. Августовские события пережили мы, если помните трагедию 1993 октября в Останкино. Мы уже тогда знали, что эмоционального Макашова, Руцкого, Хасбулатова вели агенты влияния, действующие тогда в нашей стране. Мы, генералы КГБ, которые еще пользовались информацией, поехали тогда в Кремль, чтобы предупредить: не поддаваться на провокации! — заверил он.

Итоги голосования по вопросу создания Комиссии по расследованию фактов иностранного вмешательства во внутренние дела России в свете вышесказанного неудивительны: 411 депутатов проголосовали за, единогласно, воздержавшихся и проголосовавших против не было.