Как Казань готовится к юбилею Толстого и получит ли музей полноценную экспозицию

Не «плохой студент», а философ: в татарстанской столице заново открывают писателя

«Детство» на фоне флигеля усадьбы Горталовых. Фото: Радиф Кашапов

Казанский ТЮЗ провел шестидневную IV театральную лабораторию, посвященную произведениям Льва Толстого. Таким образом театр отметит 200-летие писателя, которое отпразднуют в 2028 году. Готов ли сам город к этому празднику? «Реальное время» посетило музей Толстого, который все еще выглядит как усадьба в упадке.

Учился, гулял, сомневался, сделал выводы

Безусловно, Лев Толстой — самый известный русский писатель. Его род связан с Казанской губернией с XVII века, в частности, его дед Илья Андреевич был здесь губернатором, но смог продержаться на посту только пять лет. Пять с половиной лет прожил в наших краях сам Лев Николаевич. В город семья перебралась после смерти одной из опекунш — Александры Остен-Сакен. В Казани жила сестра отца — Пелагея Ильинична Юшкова.

В нашем городе Толстой учился сначала на философском, а потом на юридическом факультете. Под большое семейство на современной улице Япеева сняли усадьбу. Еще два адреса, где обитал Лев Николаевич, — это нынешние Толстого, 25 (дом Киселевского) и Дзержинского, 11 (флигель дома Петонди). Второй объект сейчас носит название «Лофт Толстого».

Есть также несколько мест, связанных с самыми «жареными» фактами из жизни писателя. В начале лета арт-сообщество 33+1 и медиапроект «Крот Казанский» создали 8 сграффито на тему городских легенд и обитателей. У здания бывшей университетской клиники на Нужина обыграли сюжет о том, что Толстой лечился от гонореи и познакомился с буддийским ламой, которому под Казанью выстрелили в лицо. Здесь Толстой начал вести дневник.

Жизнь Толстого в губернии составляли не только светские мероприятия, но и учеба, и чтение книг, и оперные концерты, и спектакли. Сам Толстой тоже участвовал в постановках. По воспоминаниям об этом периоде писатель создал свои произведения «После бала», «Утро помещика», «Детство», «Отрочество», «Юность». После юных лет он несколько раз возвращался в город.

Лия Бушканец готовит экспозицию. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

— Когда мы с туристами гуляем во дворике Казанского университета, всегда показываю фотографию молодого Толстого, — разводит руками экскурсовод Лилия Калимуллина. — Но лишь единицы угадывают на ней Льва Николаевича. А потом открывают для себя факты из биографии писателя, что он учился в нашем университете и много ярких воспоминаний связано с Казанью. Хотя бывают и исключения. Однажды мои гости попросили провести для них экскурсию именно по местам Толстого в Казани.

— Туристы не знают про Толстого, — согласен ее коллега Игорь Боталов. — Когда им говоришь, что Толстой жил в Казани, что здесь была его первая любовь, они удивляются.

Постановление Кабинета министров РТ о создании музея Толстого в Казани вышло в сентябре 2000 года. Для него выбрали усадьбу Горталовых на Япеева, 15. Здесь будущий писатель жил в 1841—1845 годы. На реконструкцию было выделено 130 млн рублей. Проект в итоге стал музейно-образовательным центром и открылся в 2015 году — в нем также разместились и классы соседней 39-й школы. Чуть ранее, в 2014-м, в КФУ начали проводить Международный молодежный научно-образовательный фестиваль им. Л. Толстого.

Радиф Кашапов / realnoevremya.ru

Что обсуждали в прошлом году

— Не хочу показаться диким, но я сам отношусь к Толстому без достаточного пиетета, — говорит писатель Денис Осокин. — Мне всегда было и остается невыносимо скучно его читать, а многие его суждения кажутся вообще дремучими. Связанные с Казанью Хлебников и Родченко гораздо круче, но даже они никак не воздействуют на туристов и на большинство казанцев, и лучше было бы вытягивать в облик современной Казани их. Но, кажется, Толстой был добрым, и это хорошо, и я только за память о нем. Кстати, единственный сносный рассказ Толстого для моего сердца — это казанский «После бала», с которого долгий путь Льва Николаевича в русской литературе и мировой культуре и начался.

6 июня 2025 года 200-летие Толстого обсуждали с раисом республики Рустамом Миннихановым. Тогда член Общественной палаты РТ, директор 93-й гимназии Ирина Александровская рассказала, что к празднику планируются запуск историко-культурного проекта «Лев Толстой и Казань», издание книги «Лев Толстой. Сквозь века». Она же предложила дать имя писателя одной из школ в Лаишевском районе, потому что у Толстых там было имение.

Директор музея Толстого Лия Бушканец рассказала тогда об идее создать маршрут, который бы объединил находящиеся по соседству музей, Казанский Богородицкий монастырь, Музей иконы и будущий музей тюрьмы.

А заведующая кафедрой прикладной и экспериментальной лингвистики Института филологии и межкультурной коммуникации КФУ Елена Горобец предложила провести международный саммит, посвященный творчеству Толстого.

— Я считаю, что из всех великих людей, которые в Казани жили, конечно, самый главный — это Толстой, — говорит Бушканец, сидя на скамейке на веранде одного из флигелей. — И это великий человек в масштабах не только Казани, России, но и человечества.

Потенциал пребывания в Казани Толстого не использован, но музей прилагает усилия. В начале августа ТЮЗ провел театральную лабораторию. Одна из постановок проходила здесь же, флигель этот стал сценой, где показывали фрагмент повести «Детство» в постановке главного режиссера Тверского ТЮЗа Юлии Беляевой. После показа было сказано, что, возможно, эскиз вырастет до спектакля и будет идти на площадке музея.

Пока что главное достижение музея Толстого — это атмосфера дворянской усадьбы в центре города. Радиф Кашапов / realnoevremya.ru

Бушканец сообщила, что договорилась с консерваторией и специальной музыкальной школой о концертах, основанных на том, что Толстой любил слушать, и том, что он видел в Казани. Также обсуждается вопрос сотрудничества с Воскресенским Новоиерусалимским монастырем и с Суворовским училищем, где располагался Родионовский институт благородных девиц: Толстые знали его начальницу Загоскину, здесь преподавала Мария Толстая, сестра поэта. Лев Николаевич был увлечен ее подругой Зинаидой Молоствовой. А еще это «девический институт» из рассказа «После бала».

А сейчас в музее проходит выставка Ассоциации художников-пленэристов Казани, которые нарисовали картины, вдохновляясь толстовскими местами города.

— По мере возможности в Казани мы пытаемся нашим музеем Толстого создать толстовское поле, — говорит Бушканец. — Это раскручивается. Может быть, я согласна, мне самой пока не хватает простора, что-то происходит медленно, но оно раскручивается.

Для себя Бушканец одной из проблем называет то, что «в Казани сложился миф, который имеет серьезное влияние, о студенте Толстом, который плохо учился».

— Журналисты ко мне приходят и говорят: «Расскажите нам, каким плохим студентом был Толстой». А я говорю: «Он был отличным студентом!» Это как раз самый правильный тип студента, который самостоятельно мыслит, самостоятельно учится. Эта концепция, что он плохой студент, развратник, занимался чем-то непонятным, оказывает сильное влияние, — говорит Бушканец. — Поэтому всегда приятно смотреть, когда человек приходит на экскурсию и выходит с другим пониманием того, какую роль сыграли эти пять с половиной лет в жизни Толстого. Что молодой человек был глубочайший философ, человек с оригинальным умом в 16—18 лет.

Пока что у музея есть только планшетная выставка, а также виды из окна. Радиф Кашапов / realnoevremya.ru

«Это будет главное событие юбилейного года в мире»

— Власти Татарстана не в полной мере осознают значение Толстого и тот подарок, который сделал Толстой — эти пять с половиной лет — для репутации республики, города, — говорит Бушканец. — Неслучайно Владимир Ильич Толстой всегда говорит, что если в Казани откроется новая экспозиция музея, то это будет главное событие юбилейного года в мире. Но чтобы это событие действительно стало событием, у нас должен быть музей, достойный.

Пока что у музея есть только планшетная выставка, а также виды из окна. Нужен новый ремонт, но экспертиза его затянулась. Обновления требует заваленный мусором подвал, а также крыша, флигели, требуется благоустройство территории сада.

Беспокоит Бушканец вид балкона — на всех фото, говорит она, его подпирает четыре колонны. А после реставрации стало три.

— Мы нашли потомков Горталовых, академика Гречина, у него есть фотографии сада середины XIX века. Мы составляли по ним проект. Наш сад тянулся до Дворца земледельцев, но можно хотя бы восстановить эту территорию, — говорит Бушканец, благо сохранились и журналы по ландшафтному дизайну середины XIX века.

Сейчас директор работает над экспозицией с художником из музея-заповедника Толстого Галиной Лысяковой. Музей сначала должен быть музеем, резюмирует Бушканец, а далее можно задуматься о событиях, хотя сейчас все идет наоборот:

— Практически миллион рублей мы зарабатываем в несуществующем музее, практически в несуществующем. Когда будет пространство, хотелось бы, чтобы у нас были и ботанические экскурсии, и различные мероприятия, связанные с дворянской жизнью сороковых годов, и самые разные мастер-классы. А красный флигель планируется сделать детским центром.