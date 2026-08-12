Авиакомпании России планируют перевозить паломников из Казани в Саудовскую Аравию
Также рейсы будут осуществлять еще из двух российских городов
Российские авиакомпании проявили заинтересованность в организации авиаперевозок паломников для хаджа в Саудовскую Аравию в 2027 году, пишет ТАСС со ссылкой на Минтранс России.
В ведомстве отметили, что перевозчики планируют осуществлять рейсы из Махачкалы, Грозного и Казани в Джидду. Кроме того, рассматривается возможность организации авиаперевозок паломников из аэропортов в Минеральных Водах, Нальчике, Уфе и Казани.
Ранее сообщалось, что пассажиропоток авиакомпаний России в I полугодии составил 49,15 млн человек.
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